Medvedev dispiaciuto per il nuovo stop di Federer: “È un peccato”

Più dei risultati dei tornei di Toronto e Montreal, a tenere banco nelle ultime ore nel mondo del tennis è stata la notizia del terzo intervento chirurgico a cui si dovrà sottoporre Roger Federer.

A tal proposito, dopo il successo nel Masters 1000 canadese, è intervenuto anche Daniil Medvedev il quale, in conferenza stampa, ha commentato l’annuncio del nuovo stop manifestando tutto il suo dispiacere.

“Sicuramente è un peccato. Adoro vedere giocare Roger Federer sul circuito ma non so esattamente quali siano i suoi problemi al ginocchio, non sono un medico” ha detto il russo numero due al mondo.

“Speriamo di rivederlo presto nel tour, tutti noi amiamo Roger e vogliamo provare a batterlo, non è il tennista che vedevamo alcuni anni fa ma sappiamo tutti che il suo talento è unico” è stato il sentito augurio di Medvedev.

OMNISPORT | 16-08-2021 14:52