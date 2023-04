La terra non gli è mai stata troppo congeniale

11-04-2023 09:55

Daniil Medvedev, primo nella Race dopo un inizio d’anno da favola ora si approccia alla sua superficie meno congeniale, la terra rossa. Il russo come i colleghi è infatti impegnato a Montecarlo e ne ha parlato in conferenza stampa.

“Sono consapevole che devo cambiare il mio stile di gioco nel tour sulla terra battuta, i miei colpi sono troppo piatti e sulla terra non funziona come sul cemento, i miei avversari potrebbero sicuramente affrontare questa cosa contro di me”.

“Allo stesso tempo capisco che non puoi cambiare quello che hai fatto per nove mesi o comunque nell’ultimo anno intero, non puoi fare un cambiamento così drastico. Il mio compito sarà trovare il giusto equilibrio per continuare a scommettere con il mio tennis, apportando solo qualche piccola modifica ed utilizzando i miei colpi al momento giusto”.