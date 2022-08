Medvedev ottimista in vista dei prossimi impegni

16-08-2022 13:03

È un momento di stagione avaro di soddisfazioni per Daniil Medvedev.

Il numero 1 al mondo è infatti reduce dalla brutta sconfitta contro l’australiano Nick Kyrgios al secondo turno del Masters 1000 di Montreal e ora dovrà assolutamente riscattarsi questa settimana a Cincinnati per non rischiare di perdere la prima posizione del ranking mondiale.

“Fa molto male perdere al primo turno di qualsisasi torneo. detto ciò, avevo di fronte un avversario di alto livello e ho giocato comunque una buona partita“. Queste le parole di Medvedev che torna sul match perso contro Kyrgios all’esordio del Master canadese.

Come tutti i grandi campioni, Daniil guarda avanti e la fiducia in se stesso non manca, soprattutto in ottica Us Open: “I risultati delle ultime stagioni qui negli Stati Uniti mi danno fiducia. Credo di poter fare grandi cose sia in questa settimana sia poi a New York. Vincere giocando bene rappresenta ovviamente la strada migliore verso lo US Open, ma va anche detto che il livello di questi primi turni è molto alto, bisogna pensare partita per partita“.