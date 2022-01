Medvedev vola sempre più in alto: “Voglio 25 Slam e il numero uno”

21-01-2022 21:58

Non mette freno alle proprie ambizioni Daniil Medvedev che, alla vigilia del 3° turno degli Australian Open, ha parlato dei prestigiosi obiettivi si è posto per i prossimi anni.

“Più alto sali in classifica e più in alto vuoi andare” ha dichiarato l’attuale numero due del mondo alla vigilia del match contro l’olandese Van de Zandschulp.

“Sono stato il numero due al mondo per molto tempo, ho giocato abbastanza bene ed ora voglio diventare il numero uno al mondo e voglio vincere 25 tornei del Grande Slam” ha svelato il russo prima di parlare del suo proposito generale delle prossime stagioni.

“Per me la cosa importante è lavorare duramente su me stesso, provare a migliorare il mio gioco ed essere un tennista migliore. Ormai il mio obiettivo è vincere ogni torneo in cui gioco. Ad esempio, ho giocato l’Atp Cup e sono riuscito a recuperare da una brutta sconfitta all’esordio, siamo andati vicini ad una grande impresa con la Russia ma non siamo riusciti ad ottenerla”.

Pare chiaro dunque che il primo passo di questa impervia scalata per Medvedev sarà imporsi agli Australian Open, torneo che al secondo turno l’ha visto estromettere il beniamino di casa Nick Kyrgios.

“Sono venuto qui ben preparato all’Australian Open e voglio vincere più gare possibili. È dura, ci saranno grandi avversari ma voglio provare a vincere e con grandi risultati posso diventare numero 1” ha concluso più determinato che mai il classe 1996.

OMNISPORT