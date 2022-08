Mekies incensa Vettel: “Ha unito la Ferrari come nessun altro”

08-08-2022 15:07

È un giudizio davvero lodevole quello espresso da Laurent Mekies su quanto fatto da Sebastian Vettel ai tempi delle Ferrari, scuderia in cui il tedesco ha militato dal 2015 al 2020.

“Mi piace separare il pilota dall’uomo. Il pilota ha sempre avuto un’attenzione incredibile ai dettagli e sin dai suoi inizi si poteva capire che aveva qualcosa di speciale” ha dichiarato l’attuale direttore sportivo della Rossa.

“Ed è cresciuto nell’arco della sua carriera e in Ferrari ha sviluppato il talento di provare a unire il team, nei buoni momenti e in quelli cattivi. In questo non è stato secondo a nessuno. In più con il suo talento e la sua dedizione, la sua attenzione ai dettagli, ha raggiunto quello che ha raggiunto. Ma penso che di lui ricorderemo anche l’incredibile rispetto per tutti i suoi colleghi, nei suoi occhi puoi chiaramente leggere questo quando parli con lui. Ed è stato un qualcosa che ci ha spinto a migliorare ed è stato un privilegio aver condiviso il percorso con lui” ha chiosato Mekies.