Melissa Satta senza fede e con un nuovo tatuaggio: addio Boateng

Su Instagram porta ancora il cognome di suo marito, Kevin Prince Boateng, ma non indossa più la fede come si evince dalle foto postate dal rientro da Dubai e ha deciso di disegnare sulla pelle un nuovo tatuaggio. Melissa Satta è decisa a intraprendere una vita nuova: la si vede negli scatti pubblicati in compagnia della sua amica di sempre, Marica Pellegrinelli (moglie di Eros Ramazzotti) mentre accompagna al parco il suo piccolo Maddox che gioca con i piccoli Ramazzotti. Ha ripreso a lavorare a pieno ritmo: è volata a Londra per un evento promosso da una nota azienda italiana che si occupa di moda e sta promuovendo il nuovo film evento Lego.

Dopo la fine del suo matrimonio, vociferato e poi ormai evidente, la sua carriera lavorativa ha ripreso nuovo slancio. Melissanon si è mai fermata, d’accordo. Gli impegni calcistici di KPB, prima del suo rientro in Italia, in Serie A, avevano comunque condizionato alcune scelte della Satta che ha cercato di mantenere unita la sua famiglia per il bene del suo bambino e per rinsaldare il suo rapporto con Boa.

Sforzi che, nonostante la frattura nella coppia, non hanno scalfito la stima e il rispetto reciproco che entrambi continuano a manifestare in piena armonia secondo quanto suggerito anche dal suo legale di fiducia, Marcello D’Onofrio.

VIRGILIO SPORT | 20-02-2019 10:27