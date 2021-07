Melli sicuro sull’addio all’NBA: “Nessun rimpianto”

Non si vuole più guardare indietro Nicolò Melli. La sua esperienza NBA è finita in maniera piuttosto incolore ma, a prescindere dell’epilogo, il nuovo giocatore dell’Olimpia Milano ora ha voglia di guardare solo al futuro senza farsi prendere dai rimorsi o dai rimpianti per ciò che non è andato negli Stati Uniti.

“Non ho nessun rimpianto: ci sono delle situazioni in cui hai il controllo e altre meno. È andata così: è ovvio che avrei voluto giocare di più, avrei voluto fare di meglio, avrei voluto… rimpianti no perché ho sempre dato il massimo, ho messo la pallacanestro al primo posto. Il risultato non è stato quello che speravo” ha affermato sicuro l’ex Pelicans e Mavs.

“C’è sicuramente un concorso di colpe, perché non è solo colpa dell’allenatore che non mi ha fatto giocare, ma anche mia. Quando sono stato chiamato in causa non ho dato il contributo che avrei voluto e che, forse, avrei dovuto portare in campo” è stata la candida ammissione di Melli che però non vuole perdere tempo a ragionare sulle stagioni ormai alle spalle: per lui ciò che conta adesso è il presente con Ettore Messina (e Meo Sacchetti).

