Mentana: Inter, non fare come Moggi ma sul web bocciano la sua idea

Il suo tifo per l’Inter è noto ma ora Enrico Mentana vuol passare anche a decidere le sorti societarie dei nerazzurri. Il direttore del Tg7, facendo seguito a una vecchia idea, ha postato sul suo profilo Instagram una foto assieme a Carlo Cottarelli esponendo il suo progetto di azionariato popolare, mentre a Sky ha parlato delle mosse di mercato.

Mentana dice no a cessione Hakimi

Il giornalista non intende proprio accettare l’idea di vendere Hakimi e dice: “Ma perché dobbiamo proprio venderlo questo Hakimi. E’ vero che la Juventus di una volta, quella di Moggi, sapeva vendere un campione dopo ogni stagione positiva e andava a posto con i bilanci, ma uno come Hakimi quante volte si trova nella storia di una società?! Abbiamo trovato Roberto Carlos e Maicon, poi meglio non fare nomi… io penso sempre a Gresko, per esempio”.

Mentana spiega il suo modello di azionariato popolare

Poi sui social affonda_ “Con Carlo Cottarelli al lavoro fino a notte fonda sul progetto di azionariato popolare per la nostra squadra del cuore, l’Inter. Non una colletta o una scalata, ma un modello di investimento come quello (vincente) dei tifosi del Bayern Monaco. Cottarelli vulcanico, novità dei prossimi giorni”.

I tifosi dell’Inter scettici sull’idea dell’azionariato

Fioccano i commenti: “Mentana e Cottarelli che ci spiegano cos’è una trasferta per un tifoso. Che ci spiegano l’amore per la maglia. Che ci spiegano l’azionariato popolare. Loro spiegano ai tifosi cos’è l’amore. Andate a raccogliere lupini, su” o anche: “Perché non chiamarla con il suo vero nome cioè “colletta”….”

C’è chi scrive: “Solitamente queste iniziative sono solo utili a farsi pubblicità. Nutro un po’ di speranza in più sapendo che Lei , se ben intendo , e ‘ un promotore. Vedremo. Io se il progetto è serio partecipo senz’altro” e infine: “Quando hai raccolto i primi trecento euro fammi sapere. La cosa mesta non è tanto l’idea naive ma l’idiozia di farne disclosure. Va che faccia da furbino impenitente”

SPORTEVAI | 23-06-2021 11:30