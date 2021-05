Mercato: clamorosi sviluppi sul futuro di Gianluigi Donnarumma

Il Corriere dello Sport di oggi riporta una clamorosa svolta sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il quotidiano sportivo dipinge uno scenario secondo il quale il 22enne estremo difensore appena messo alla porta dal Milan e in procinto di debuttare agli Europei con la Nazionale italiana da titolare sarebbe molto triste. E questo suo stato d’animo sarebbe confermato da voci di corridoio provenienti dal ritiro azzurro in Sardegna ma anche dai suoi amici. Il divorzio dai rossoneri è arrivato perché, in combutta col suo agente Mino Raiola, ha rifiutato un contratto quinquennale da 8 milioni di euro a stagione.

Morale della favola, Gigio sarebbe triste perché ci sarebbero inaspettati sviluppi che lo riguardano sul fronte Juventus, una delle tante squadre italiane ed estere che ambiscono ad accaparrarselo e che pareva in pole position per ingaggiarlo, dato che lo insegue da anni. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è risultato inaspettatamente spiacevole per Donnarumma: il tecnico toscano infatti considera l’attuale portiere titolare della Vecchia Signora, il 31enne polacco Wojciech Szczesny, molto affidabile, e pertanto è contrario a sbarazzarsene.

Nei mesi scorsi Raiola aveva fatto sapere continuamente di avere in tasca un’offerta della Juve pari a 10 milioni netti e che quindi, per 8 milioni, non si sarebbe nemmeno seduto a discutere col Milan. E invece, al termine del campionato, Paratici, responsabile dell’area tecnica, è stato sostituito da Cherubini, e Pirlo ha dovuto cedere il posto in panchina ad Allegri, così l’agente di Donnarumma e lo stesso portiere si sono ritrovati col cerino in mano. E sì che Gigio qualche giorno fa aveva aveva lasciato un like per il ritorno di Max a Torino annunciato su Instagram dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio.

I bianconeri in questi ultimi giorni non si sono fatti sentire né con Gigio né con Raiola, pertanto il procuratore, preoccupato, avrebbe fatto scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informarlo che Donnarumma sarebbe disposto ad accettare uno stipendio al ribasso, addirittura di 6 milioni di euro netti all’anno, lo stesso che percepiva al Milan. Vedremo se la Juve risponderà a questa mail, per il momento quello che è certo è che il portiere titolare di una delle nazionali più prestigiose del mondo è momentaneamente senza squadra.

OMNISPORT | 30-05-2021 12:23