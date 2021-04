Mercato: è derby d'Italia per un gioiellino della Premier League

Inter e Juventus, per quanto riguarda il campionato, hanno stati d’animo completamente opposti. I nerazzurri sono a otto partite da un possibile scudetto che manca loro da 11 anni, i bianconeri, oltre che in Serie A, sono ancora in corsa per la Coppa Italia ma rischiano invece di vedersi interrompere la propria egemonia dopo nove anni proprio per mano dei rivali storicamente più acerrimi, oltretutto guidati dal loro ex tecnico, nonché giocatore, Antonio Conte. Ma i due club sono ovviamente sempre attivi sul calciomercato.

Entrambe le squadre cercano ulteriori rinforzi in attacco, specialmente la Juve, che non è soddisfatta del rendimento di Morata e con Dybala che sta vivendo una stagione ben diversa da quella dell’anno scorso, mentre l’Inter, con due attaccanti come Lukaku e Lautaro Martinez che stanno facendo cose pazzesche, non può certo lamentarsi ma è sempre alla ricerca di un uomo che, in caso di infortunio o squalifica, possa prendere il posto del belga. A tal proposito, sarebbe arrivata, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, un’offerta interessante dal Chelsea di Thomas Tuchel.

Il club londinese avrebbe proposto alle due squadre italiane il cartellino di Tammy Abraham, 23enne di padre nigeriano e madre inglese, che però è in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Ma il giovane attaccante non sarebbe contento del poco spazio che gli sta dando il tecnico dei Blues, arrivato tre mesi fa dopo l’esonero di una bandiera di Stamford Bridge come Frank Lampard. Il tedesco infatti, malgrado le buone prestazioni del ragazzo, non ripone in lui molta fiducia, tanto da non convocarlo per la semifinale di FA Cup contro il Manchester City e vinta per 1-0 proprio questa sera. Ora la parola passa alle dirigenze di Inter e Juventus che possono provare ad approfittare della situazione e disputarsi Abraham prima che se lo accaparrino altri grandi club europei.

OMNISPORT | 17-04-2021 23:59