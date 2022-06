Mercato: Frattesi sempre più vicino alla Roma

22-06-2022 17:32

La Roma è ormai a un passo dalla chiusura di Davide Frattesi, che dopo una grande stagione al Sassuolo è pronto a tornare in giallorosso, dove ha giocato nelle giovanili dopo essere cresciuto calcisticamente nella Lazio. Tra la domanda e l’offerta ballano 7 milioni, 32 contro 25, e oggi, secondo il Messaggero, c’è stato un incontro tra il dg capitolino Tiago Pinto e l’agente del calciatore Beppe Riso, per cercare di colmare questa differenza. Frattesi spinge da tempo per tornare alla Roma e per riunirsi al suo vecchio compagno di squadra nelle giovanili giallorosse Lorenzo Pellegrini.

