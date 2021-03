Mercato Inter, aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte

L’Inter continua a vincere, fa più punti della storica squadra di Mourinho che arrivò al Triplete, e vede sempre più vicino il traguardo finale dello scudetto. Sembra lontanissimo il problematico meeting di inizio stagione tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra: i dissapori con Beppe Marotta fanno ormai parte del passato, il mister leccese sente la squadra che ha plasmato sempre più sua ed è intenzionato a restare sulla panchina del club meneghino anche nella prossima stagione.

Dopo essere stato a un passo dalla rottura la scorsa estate, il rapporto tra l’ad e l’allenatore è rinato, tanto che secondo la Gazzetta dello Sport Conte punta ad aprire un ciclo di vittorie in nerazzurro: dopo lo scudetto, ancora tutto da conquistare, il prossimo passo sarà il riscatto in Champions League, dopo la brutta figura in questa stagione.

La base è buona, la rosa può contare sulla crescita di giovani come Bastoni, Lautaro Martinez, Barella e Hakimi, e ha nel reparto offensivo un trascinatore come Lukaku: il belga è in stato di grazia, perfetta incarnazione dello spirito dell’allenatore che lo ha voluto fin dall’inizio.

Conte ha un contratto fino al 2022, che nella prossima stagione salirà a 13,2 milioni di euro: il futuro del mister salentino in nerazzurro è insomma blindato, e l’obiettivo non dichiarato di tutti è fare qualcosa di storico nelle prossime stagioni.

