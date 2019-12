Mercato Inter: Alonso si complica, Marotta studia la sorpresa

Una delle priorità per Antonio Conte è sistemare la corsia mancina. Biraghi non ha fornito prestazioni convincenti ad oggi e Asamoah, complici i diversi problemi fisici, non garantisce affidabilità. Nelle scorse settimane si è quindi parlato di Marcos Alonso ma la richiesta di 35 milioni di euro è ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra.

Marotta sta quindi pensando a Kurzawa. Il terzino andrà in scadenza di contratto a giugno ma l'Inter lo vorrebbe già a gennaio, sfruttando il fatto che, in estate, il Paris Saint-Germain potrebbe voler riscattare Mauro Icardi. La cessione del francese potrebbe quindi essere una sorta di piccolo sconto per il prezzo dell'argentino.

Una volta sistemata la corsia di sinistra, il mercato dei nerazzurri si concentrerà sul centrocampo: da tempo si parla di Arturo Vidal (anche in virtù dello speciale rapporto che ha con Conte), ma nelle ultime ore la pista si è complicata e, di conseguenza, Marotta è tornato forte su Eriksen.

Josè Mourinho dopo la gara contro il Brighton ha parlato proprio del danese: "Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l'uno dell'altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c'è".

Resta comunque viva la pista Kulusevski: l'Inter ha un accordo con l'Atalanta per il trasferimento del giovane in estate ma per anticipare l'approdo a Milano sarà indispensabile convincere il Parma (e la stessa Dea, con cui sembrano ballare circa 5 milioni di euro), operazione tutt'altro che semplice considerando i numerosi interventi di D'Aversa a favore del classe 2000. Una carta importante potrebbe essere Matteo Politano, finito in fondo alle gerarchie di Conte e scontento del suo poco impiego in nerazzurro.



SPORTAL.IT | 27-12-2019 15:04