Mercato Inter: arriva l'annuncio di Vidal, Conte sorride

Scoppia definitivamente il caso Vidal a Barcellona. Il centrocampista cileno, che ha deciso con un suo gol l’ultima partita di campionato contro il Leganes, ha tuonato in un’intervista a TV3 contro le scelte del tecnico Valverde, in vista della prossima sessione di mercato, a gennaio.

“Se non mi sentirò importante, a dicembre o a fine stagione, dovrò trovare una soluzione per tornare protagonista“, sono le parole del Guerriero, che non a caso è accostato all’Inter: il suo ex mentore Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte.

“Mi piacerebbe restare qui per sempre ma devo essere obiettivo e vivere giorno per giorno“, ha continuato il giocatore, stufo di partire costantemente dalla panchina.

In tredici partite tra campionato e Champions League, Vidal ha cominciato dal primo minuto solo in quattro occasioni. Poi è sempre subentrato nella ripresa, e spesso solo per alcuni scampoli di partita. Nonostante lo scarso minutaggio, l’ex Juventus è andato a segno 4 volte in nove partite di campionato, addirittura un gol ogni 86′ giocati.

Conte lo vuole per alzare il livello del centrocampo dell’Inter e competere con la Juventus per lo scudetto: servirà in ogni caso un esborso economico importante, pari a 15 milioni di euro, per una sua cessione a titolo definitivo. Inoltre Vidal, 33 anni a maggio, guadagna in Catalogna 8 milioni di euro circa a stagione.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 17:44