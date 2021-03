Mercato Inter, brutte notizie dalla Spagna: un titolare chiede la cessione

Solo il focolaio di Coronavirus ha impedito all’Inter di inseguire contro il Sassuolo la nona vittoria consecutiva in campionato, anticipando di fatto la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali.

Facile immaginare il disappunto di Antonio Conte per avere dovuto interrompere il periodo di grazia della propria squadra e anche pensando al fatto che la sua Inter dovrà affrontare ben 20 giorni senza partite vere. Non il massimo in un momento determinante della stagione, ma a preoccupare il tecnico salentino è arrivata anche un’inattesa notizia dalla Spagna in chiave calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Milan Skriniar, uno dei titolarissimi dei nerazzurri nonché uno dei giocatori più in forma della rosa della capolista, vorrebbe cambiare aria al termine della stagione.

La scelta di Skriniar

Non solo, il centrale slovacco ex Sampdoria avrebbe anche già scelto la propria prossima destinazione, il Real Madrid, proponendosi attraverso il proprio entourage come possibile erede di Sergio Ramos, il cui contratto che scadrà nel prossimo giugno non è stato ancora rinnovato. Addirittura, secondo il portale spagnolo, Skriniar sarebbe arrivato a questa decisione a causa di un rapporto non idilliaco con lo stesso Conte.

Del resto non è la prima volta che si parla di una partenza da Milano dell’ex difensore blucerchiato, che già nella scorsa stagione, la prima di Conte sulla panchina dell’Inter, aveva vissuto un lungo periodo di difficoltà al punto che la società aveva iniziato a pensare di valutare eventuali offerte per il proprio giocatore. Poi lo scoppio della pandemia di Coronavirus e una ritrovata centralità di Skriniar nelle gerarchie dell’allenatore, complice anche la partenza di Diego Godin, hanno messo in secondo piano il mercato.

Ora, però, sembra proprio che Skriniar possa (e voglia) tornare a ipotizzare un futuro lontano La valutazione resta quella data dall’Inter qualche mese fa, pari a 70 milioni di euro. Tanti anche per il Real Madrid, ma certamente una cifra che potrebbe convincere l’Inter a privarsi di Skriniar mettendo a segno una ricca plusvalenza con la quale dare ossigeno ai conti e cercare un sostituto all’altezza.

OMNISPORT | 26-03-2021 22:07