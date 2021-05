Mercato Inter: cambia il futuro di Radja Nainggolan, le ultime

In attesa dell’incontro tra Steven Zhang, Beppe Marotta e Antonio Conte sul futuro societario e le strategie di mercato dell’Inter, i dirigenti nerazzurri iniziano a fissare alcuni punti fermi per la campagna acquisti estiva.

Il Biscione deve risolvere tra le altre la situazione di Radja Nainggolan, che non tornerà all’Inter. Il centrocampista belga è fuori dal progetto, mentre il Cagliari spera di trattenerlo dopo aver raggiunto a fatica la permanenza in Serie A in questa stagione.

Il Ninja, attualmente in prestito in Sardegna, ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri: Suning conta di alleggerire il monte ingaggi, e non pagare gli ultimi 4 milioni di euro dovuti al giocatore. Il Cagliari dal canto suo spera nella rescissione contrattuale di Nainggolan, così da poterlo prelevare a parametro zero senza costi.

L’Inter invece preferirebbe ottimizzare, e ha chiesto un indennizzo da 4/5 milioni di euro. Una somma che il patron del Cagliari Tommaso Giulini potrebbe soddisfare parzialmente con la rinuncia dei premi su Barella per la vittoria dello scudetto e un’opzione di acquisto sul giovane Riccardo Ladinetti.

Nuovi incontri sono previsti per la prossima settimana, la volontà di tutti è trovare un accordo che accontenti il giocatore, che non vede l’ora di trasferirsi a titolo definitivo in Sardegna.

OMNISPORT | 21-05-2021 13:44