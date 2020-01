Mercato Inter, Conte impaziente manda un messaggio a Marotta

Olivier Giroud e Arturo Vidal: il mercato invernale dell'Inter ruota intorno a questi due nomi, oltre a quello di Eriksen che però difficilmente potrebbe sbarcare a gennaio ma solo il prossimo giugno. Secondo indiscrezioni, l'unica pista concreta per l'attaccante francese è proprio quella che porta ai nerazzurri, mentre il West Ham e il Bordeaux avrebbero già desistito. Per quanto riguarda Vidal invece si è registrata nelle ultime ore la frenata dei blaugrana: l'affare rischia di andare per le lunghe.

In conferenza stampa Antonio Conte ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza, a cominciare da Marotta: i rinforzi sono necessari per poter continuare a competere per lo scudetto. "Proprio perchè siamo in fase di mercato da qui alla fine potete risparmiarvi domande alle quali non risponderò. Noi abbiamo fatto delle valutazioni, la società le conosce e prenderà le decisioni migliori per il club".

"Dobbiamo continuare sotto questo punto di vista, il mercato spetta al club, il compito dell’allenatore è valorizzare al massimo la rosa, cerco di fare questo e con questo gruppo è facile perchè c’è voglia".

"Sapete che non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre per questione di rispetto. Lo sapete benissimo, non l’ho fatto in passato e non lo farò ora".

Sul salto di qualità della rosa: "Questo fa parte di un percorso, non puoi pensare di cambiare dall’oggi al domani. Si è creato un gap in questi anni tra chi ha vinto e chi insegue, non lo riduci con la bacchetta magica, ci sono step da fare, i giocatori li devono fare, con il lavoro e la fiducia del club cerchi di migliorare questa situazione, c’è lavoro da fare, c’è entusiasmo, non lo voglio spegnere ma ricordare che cè un percorso da fare, non ci si alza al mattino e si dice oggi vinciamo".

SPORTAL.IT | 05-01-2020 16:29