Mercato Inter, Conte spinge per uno scambio con il Torino

Si preannuncia un'estate di scambi in Serie A. Per far fronte all'emergenza Coronavirus molte società privilegeranno questa formula rispetto ai soldi cash: anche l'Inter sta pensando di puntellare la sua difesa con queste operazioni di mercato.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Antonio Conte sta cercando un sostituto del deludente Diego Godin, destinato a tornare in Spagna dopo un anno negativo in nerazzurro: il primo nome sulla lista di Beppe Marotta e del tecnico leccese è il difensore del Verona Marash Kumbulla, ma il mister salentino ha messo gli occhi anche sul centrale del Torino Armando Izzo.

Il giocatore granata, ex Genoa tornato nel giro della Nazionale nel 2019, è considerato da Conte un profilo ideale per la sua difesa a tre. L'Inter è pronta quindi a intavolare uno scambio con il Torino: i nerazzurri potrebbero offrire ai piemontesi il cartellino di Roberto Gagliardini a titolo definitivo e il prestito di Andrea Pinamonti, attualmente al Genoa.

Il club di Urbano Cairo, che a breve ufficializzerà il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati (chiesa la deroga per rendere immediatamente operativo l'ex Spal), risponderà nei prossimi giorni.

L'altro nome nel mirino dei nerazzurri è Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham a fine stagione.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 16:40