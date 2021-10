Mercato Inter, doppia beffa: due obiettivi di gennaio a rischio

L’Inter ha vinto una gara difficile contro il Sassuolo ma non sono mancate le noti dolenti. Su tutte lo sfogo social di Sanchez: “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Il club nerazzurro adesso sta pensando a come muoversi sul mercato, per sostituire il cileno.

Non solo, l’Inter ha nel mirino da tempo un centrocampista. Si tratta di Nahitan Nandez del Cagliari, ma la situazione del promesso sposo nerazzurro si è complicata ultimamente dopo le dichiarazioni dell’agente: “Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata. Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Addio in prestito o a titolo definitivo? Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.

Probabilmente adesso c’è il Napoli in pole, ma c’è anche il pericolo Premier League. Come riporta il Sun infatti, sulle tracce del giocatore ci sarebbero il Leeds e il Tottenham. Due squadre attrezzate economicamente per accontentare le alte richieste del Cagliari.

In attacco invece si sta pensando a Darwin Nunez, asso del Benfica. Il 22enne ha steso il Barcellona in Champions e le prestazioni dell’uruguaiano hanno stupito l’Inter che ha intenzioni serie. In portogallo sono sicuri, il club nerazzurro è sulle tracce del giocatore per sostituire Sanchez. Ma la concorrenza, ovviamente, non manca. Sempre in Premier League, ma questa volta è il Manchester City di Guardiola l’interessato. I citizens sarebbero pronti addirittura a offrire 80 milioni per Nunez. Troppi per le casse dell’Inter, che non può far altro che arrendersi agli sceicchi.

OMNISPORT | 04-10-2021 13:30