Mercato Inter: due sacrifici per arrivare a Eriksen e Moses

Il pareggio a Lecce, unito al successo casalingo della Juventus, ha innervosito ulteriormente Antonio Conte che aspetta, con ansia, importanti rinforzi dal mercato per aumentare il valore della rosa e duellare, ad armi pari, con la Vecchia Signora.

Dopo l’acquisto di Ashley Young, i nerazzurri stanno cercando una soluzione per Matteo Politano (da non escludere che possa comunque andare alla Roma) per sbloccare la trattativa che vede coinvolto Olivier Giroud, attaccante del Chelsea con cui ci sarebbe già l’accordo.

Il duo Marotta/Ausilio non ha intenzione di fermarsi. C’è tanta voglia di arrivare alla classica fumata bianca per Christian Eriksen e Victor Moses, due obiettivi dichiarati dell’Inter, molto graditi al tecnico Antonio Conte.

Per il 27enne danese la situazione è piuttosto nota. L’agente del centrocampista offensiva sarebbe a Londra per discutere con il Tottenham e convincere gli Spurs della bontà dell’offerta dell’Inter (pari a circa 18 milioni di euro).

Ben avviata anche la trattativa per arrivare a Victor Moses. Il pupillo di Antonio Conte avrebbe già chiesto al Fenerbahce di liberarlo (è in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione). Il club turco sarebbe ben disposto a lasciarlo andare (per poi fiondarsi su Ricardo Rodriguez del Milan).

Due acquisti attesi con trepidazione ma che porteranno, inevitabilmente, a due cessioni. L’addio di Valentino Lazaro è ormai quasi certo. L’esterno nerazzurro dovrebbe andare, in prestito, in Premier League, al Newcastle. Operazione ad un passo dall’essere definita.

Attenzione al nome di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, piacerebbe al Manchester United, club con cui l’Inter sta lavorando molto. L’interesse sarebbe concreto e la trattativa potrebbe decollare in breve tempo.

Antonio Conte ha chiesto rinforzi e la società ha deciso di accelerare per accontentarlo. Questa potrebbe essere una settimana chiave per il mercato nerazzurro e per la stagione della squadra allenata da Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 10:03