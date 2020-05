Mercato Inter: l'aut aut di Lautaro e la confessione agli amici

“O Barcellona o niente”. La stampa catalana continua il suo pressing nei confronti dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, obiettivo dichiarato del Barcellona per la prossima campagna acquisti estiva. Il Mundo Deportivo addirittura titola con questo virgolettato della punta nerazzurra, una sorta di riassunto della posizione del Toro, che avrebbe mandato un aut aut a Marotta e alla dirigenza: o vado al Barcellona o resto all’Inter.

A Milano Lautaro si è ambientato e si trova benissimo, e se non fosse per la corte insistente di Lionel Messi non penserebbe nemmeno lontanamente a un addio. Ma la forza economica dei blaugrana e la possibilità di giocare con il suo idolo starebbero per fare la differenza.

La volontà del Toro è ormai chiara: secondo indiscrezioni riportate da Top Calcio 24, il giocatore avrebbe confessato a persone a lui vicine che il trasferimento al Barcellona in un futuro prossimo è quasi sicuro, se non questa estate, la prossima.

Eliminati i pericoli Psg e City, il Barcellona deve ora sedersi al tavolo per trovare un accordo con un’irremovibile Inter, che chiede come base per trattare almeno 90 milioni di euro cash, più una contropartita. La posizione del Barça è ancora distante (60 milioni più due giocatori), ma se Lautaro restasse a Milano, sarebbe l’Inter a trovarsi in difficoltà: il giocatore chiederebbe un ricco adeguamento dell’ingaggio, almeno il triplo dell’attuale 1,5 milioni a stagione che guadagna.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 15:30