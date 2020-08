Mercato Inter, la scelta di Conte scatena le polemiche

Pace fatta, forse no. I tifosi dell’Inter, o almeno una parte consistente, sembra non aver ancora digerito le parole di Antonio Conte al termine del campionato. L’attacco frontale del tecnico nei confronti della società non è stato completamente dimenticato, e l’idea di averlo in carica anche nella gestione delle operazioni di mercato sembra non convincere pienamente.

La causa scatenante

Continua a imperversare sui social l’hashtag #ConteOut. Nelle ultime ore a scatenare questa polemica da parte dei tifosi sono state le notizie che hanno riguardato il centrocampista Sandro Tonali. Il giovane giocatore del Brescia è stato infatti nel mirino dell’Inter per molti mesi, sembrava un affare solo da chiudere prima però che le cose prendessero una piega completamente diversa e il centrocampista si accasasse ai rivali del Milan.

Un cambio di destinazione che i fan rossoneri, o almeno alcuni di loro, attribuiscono a una decisione di Antonio Conte: “Volontà del gobbo. Vuole vincere tutto, fra un anno se ne va. Che gliene frega di Tonali? Un giovane che deve crescere? Tanto andrà via tra un anno. Vuole solo vecchi giocatori con esperienza senza nessuna importanza al progetto”.

La scelta

Stando alle indiscrezioni che arrivano da casa Inter, i nerazzurri su consiglio di Antonio Conte avrebbero deciso di interrompere la loro “caccia” al giovane talento del Brescia per concentrarsi unicamente su Arturo Vidal. Il giocatore del Barcellona, infatti, avrebbe l’esperienza necessaria per aiutare l’Inter sin da subito a scalfire il primato della Juventus, ma sono in tanti a vedere questa strategia a breve termine di Conte come un errore.

“Cancellare l’inter per Sandro Tonali – ha scritto Matteo Bonetti – per Sandro Tonali, potenzialmente uno dei migliori centrocampisti italiani della prossima generazione, per dare la caccia a un giocatore alla fine della sua carriera come Arturo Vidal, credo sia una delle decisioni più miopi che abbia mai visto”.

SPORTEVAI | 31-08-2020 08:44