Mercato Inter, Lautaro Martinez fa chiarezza sull'offerta del Barça

Con 10 gol in 18 partite segnati in questa stagione in Serie A, e altri 5 nello sfortunato girone di Champions League, il talento dell'Inter Lautaro Martinez sta vivendo la stagione della sua consacrazione. E i suoi numeri non sono certo stati ignorati da una grande squadra come il Barcellona, che è da tempo sulle sue tracce. Ma è lo stesso Lautaro a smentire un possibile trasferimento: "Sto bene all'Inter" ha detto a Tyc Sport, emittente argentina che lo ha intervistato giovedì.

"Oggi difendo la maglia dell'Inter – ha dichiarato Martinez -, sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono queste voci significa che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada. È la mentalità che ho quando vado a dormire. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all'Inter".

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per rinforzare un reparto colpito dall'infortunio subito da Luis Suarez, che dovrà stare fuori praticamente fino a fine stagione, ma l'interesse nei confronti del 'Toro' nasce già da prima, avendolo visto all'opera nei due match giocati nella fase a gironi di Champions.

I nerazzurri, però, non sono disposti a cedere facilmente il loro gioiello, visti anche i risultati ottenuti dall'argentino accanto al bomber nerazzurro Romelu Lukaku. I due sono ormai considerati 'gemelli del gol', e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha più volte smentito qualsiasi voce di mercato.

Più che sul mercato in uscita, l'Inter è attiva su quello in entrata: in attesa di capire come finirà la questione Spinazzola-Politano, visto che lo scambio con la Roma si è improvvisamente arenato quando pareva già fatto, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a conte almeno un top player fra Giroud, Eriksen e Vidal, senza dimenticare la trattativa per arrivare ad Ashley Young del Manchester United.

Il primo colpo, Young, dovrebbe arrivare già entro la fine della prossima settimana, salvo imprevisti. Per quanto riguarda Eriksen, si cerca un'intesa economica con il Tottenham mentre le trattative per Giroud e Vidal sembrano più complesse, ma i dirigenti dell'Inter hanno ancora due settimane per chiudere.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 17:15