Mercato Inter: Marotta sorpassa la Juventus, colpo a gennaio

A gennaio l‘Inter tornerà di prepotenza sul mercato, alla ricerca di una punta. Simone Inzaghi ha chiesto da tempo un vice Dzeko, che potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, ormai in rottura con l’allenatore e la società nerazzurra.

Il profilo che Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno cercando è chiaro: una prima punta forte fisicamente, che possa fare da punto di riferimento offensivo in attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Biscione è pronto all’affondo per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Marotta vuole sfruttare i buoni rapporti con il club emiliano, e punta ad un prestito con diritto di riscatto per il classe 1999, 1,95 m x 85 kg, che finora è stato utilizzato poco dall’allenatore Dionisi.

Scamacca in estate era finito nel mirino della Juventus, che poi ha virato su Moise Kean ma resta in ogni caso interessata al giocatore in vista della prossima stagione. L’affondo dei nerazzurri potrebbe prendere di sorpresa gli uomini di mercato bianconeri.

Un’altra opzione per l’attacco dell’Inter è la rivelazione della Serie B, l’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, anche se al momento la trattativa è in secondo piano rispetto a quella con il Sassuolo.

Sul fronte rinnovi, l’Inter si prepara a chiudere definitivamente la telenovela Lautaro Martinez: l’accordo con il Toro è già stato raggiunto, la firma e l’annuncio arriveranno appena la punta argentina definirà gli ultimi dettagli.

