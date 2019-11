Mercato Inter, Mourinho vuole soffiare una stella a Conte

L'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Tottenham ha inevitabilmente scatenato le voci di mercato. Lo Special One ha chiesto e ottenuto dalla dirigenza del club londinese un piano importante di rinforzi da mettere in atto tra gennaio e giugno per alzare il livello degli Spurs.

Il tecnico portoghese, oltre ad aver riscosso la conferma di Harry Kane anche per la prossima stagione, ha compilato una lista dei desideri da realizzare nelle prossime sessioni di mercato: tra i tanti nomi fatti, secondo calciomercato.it, c'è anche il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella.

Mourinho è stato tra i primi estimatori del giocatore nerazzurro, che già nella scorsa stagione, quando era ancora al Cagliari, era stato nel mirino dello Special One che lo avrebbe voluto al Manchester United.

Barella è però diventato negli ultimi mesi un punto fisso dello scacchiere di Antonio Conte, e solo un'offerta molto importante, superiore ai 70 milioni di euro, potrebbe convincere Beppe Marotta e Piero Ausilio a sedersi intorno a un tavolo a trattare.

L'ex cagliaritano oltre a prendersi l'Inter, confermando la sua solidità anche in Champions League, è un pilastro della Nazionale di Mancini, come evidenziato dallo stesso ct: "Quando ha esordito non aveva ancora tanta esperienza, eppure ora è uno dei migliori centrocampisti d'Italia. Ma anche quelli che sono seguiti a ruota con il tempo arriveranno".

