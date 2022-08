23-08-2022 22:22

L’Inter sembra ormai vicina ad assicurarsi il difensore che le manca e, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente in pole position il nome di Francesco Acerbi.



Inter, incontro fiume tra la dirigenza e l’agente di Acerbi

Oggi infatti Federico Pastorello, l’agente del 34enne difensore della Lazio, è stato nella sede del club nerazzurro per cercare un accordo con la dirigenza interista per la cessione del suo assistito. L’incontro è durato diverse ore e si è concluso in maniera sostanzialmente positiva. Pare che sia anche stato trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto ma, dato che l’Inter ha almeno altre due alternative, è ancora tutto in stand-by.

Inter, l’agente di Acerbi: “La Lazio ha aperto al prestito”

Ecco le dichiarazioni che Pastorello ha rilasciato all’uscita dalla sede dell’Inter al termine dell’incontro con i dirigenti nerazzurri.

“Abbiamo fatto il punto della situazione. Acerbi è italiano e ha già giocato con Inzaghi, potrebbe essere una soluzione e Lotito ha aperto al prestito. Lui sarebbe molto contento di andare all’Inter”. Le parti si riaggiorneranno, ma sicuramente dopo Lazio-Inter in programma nel weekend.

Inter: restano in piedi le alternative Akanji e Chalobah

Come ha detto Pastorello, Simone Inzaghi ha già allenato Acerbi in biancoceleste ed è proprio il tecnico dell’Inter a volere fortemente l’arrivo del suo ex difensore. Tuttavia il suo nome non scalda né i tifosi né, soprattutto, Beppe Marotta e Piero Ausilio, che prima di chiudere definitivamente la trattativa stanno continuando a sondare il terreno per Manuel Akanji del Borussia Dortmund, ma le richieste dei tedeschi sono ancora alte, e Trevoh Chalobah del Chelsea, e qui i Blues potrebbero aprire al prestito.

