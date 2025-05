Pagelle Torino-Venezia 1-1: illusione Kike Perez, paura per Vanoli prima del rigore di Vlasic

I top e flop dell'anticipo della 35a giornata di Serie A: la squadra di Di Francesco lotta ma non basta. Male Sanabria, Elmas si guadagna il penalty che vale il pareggio finale

Il Torino di Paolo Vanoli impatta con il Venezia di Eusebio Di Francesco, pareggiando i conti a un quarto d’ora dal 90′ con il rigore Vlasic, dopo il vantaggio lagunare targato Kike Perez. Primo gol in Serie A per lo spagnolo, che illude gli ospiti all’alba dell’intervallo. Poi, nella ripresa, decisivo il Var in occasione del penalty concesso da Sozza ai granata. Entriamo nel dettaglio di top e flop dell’anticipo della 35a giornata di Serie A.

Torino-Venezia 1-1: paura per Vanoli prima del rigore di Vlasic

Primo tempo soporifero allo stadio Olimpico “Grande Torino”, nel weekend che conduce all’anniversario della tragedia di Superga. Prevale la fame del Venezia, che prima si vede annullare un gol di Zerbin per una millimetrica posizione di off-side di Gytkjaer e poi passa in vantaggio con l’incursione di Kike Perez. Lo spagnolo è bravo a tagliare fuori con un controllo in diagonale il tandem Coco-Maripan, per poi rimanere glaciale a tu per tu con Milinkovic-Savic.

Nella ripresa, il Toro prova a cambiare qualcosa, attingendo dalla panchina, ma non riesce ad abbattere il muro eretto dai lagunari. L’episodio che cambia la partita, però, arriva a un quarto d’ora dalla fine: Elmas punta la difesa e crossa in mezzo, ma il suo traversone finisce sul braccio largo di Idzes. Sozza non ravvisa l’irregolarità e viene richiamato dal Var all’on field review. Calcio di rigore e gol di Vlasic, è 1-1.

Poco prima del tiro dal dischetto, paura per Paolo Vanoli, in silenzio per gran parte della gara e poi vittima di un piccolo mancamento. Grande preoccupazione in panchina, ma fortunatamente l’allenatore si è rialzato immediatamente, rassicurando anche lo staff medico. Cori della Maratona per lui, che ha poi risposto con un applauso e uno sguardo emozionato. La tensione, questa volta, ha giocato un brutto scherzo.

Top e Flop del Torino

TOP

Vlasic voto 6,5: Gol pesante del fantasista granata, che mette alle spalle una prima ora di gioco non all’altezza delle aspettative, vincendo il duello con Radu dagli 11 metri. Un pari importante in chiave decimo posto.

voto 6,5: Gol pesante del fantasista granata, che mette alle spalle una prima ora di gioco non all’altezza delle aspettative, vincendo il duello con Radu dagli 11 metri. Un pari importante in chiave decimo posto. Walukiewicz voto 6,5: Contiene le sortite offensive di Haps sulla sua corsia di competenza, difendendo con ordine e senza strafare. Attento e pragmatico.

FLOP

Sanabria voto 5: Completamente annullato da Idzes, ha una sola occasione nel cuore dell’area di rigore veneziana. Sul cross morbido di Elmas, però, non riesce a impensierire Radu di testa. La sua partita finisce all’intervallo.

voto 5: Completamente annullato da Idzes, ha una sola occasione nel cuore dell’area di rigore veneziana. Sul cross morbido di Elmas, però, non riesce a impensierire Radu di testa. La sua partita finisce all’intervallo. Casadei voto 5,5: Fatica a far valere la sua fisicità in mezzo al campo, non riuscendo a ripartire con pericolosità palla al piede. Atteggiamento palesemente al di sotto dei suoi standard.

Top e Flop del Venezia

TOP

Kike Perez voto 7: È suo il lampo che sveglia il pubblico dello stadio Olimpico “Grande Torino”. Bello l’inserimento palla al piede al limite dell’area di rigore granata, entrando come una lama nel burro nella difesa del Toro.

voto 7: È suo il lampo che sveglia il pubblico dello stadio Olimpico “Grande Torino”. Bello l’inserimento palla al piede al limite dell’area di rigore granata, entrando come una lama nel burro nella difesa del Toro. Candé voto 6,5: Leader difensivo di questo Venezia, non sbaglia praticamente nulla. Collabora con Idzes per tenere a bada Sanabria.

FLOP

Gytkjaer voto 5,5: Vive una serata complicata tra Coco e Maripan, vanificando anche il gol di Zerbin con una sua millimetrica posizione di fuorigioco. Battaglia con coraggio, ma senza particolare fortuna.

voto 5,5: Vive una serata complicata tra Coco e Maripan, vanificando anche il gol di Zerbin con una sua millimetrica posizione di fuorigioco. Battaglia con coraggio, ma senza particolare fortuna. Nicolussi Caviglia voto 5,5: Meno appariscente del solito, per geometrie e qualità di gioco. Soffre le caratteristiche fisiche del centrocampo del Toro.