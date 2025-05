Pioli preso in giro in conferenza e a rischio esonero all’Al Nassr: può tornare in serie A, è un’opzione per Juventus e Roma

Dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica si complica la posizione del tecnico nel club saudita: ma l’ex Milan potrebbe trovare subito un nuovo incarico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions League asiatica potrebbe costare cara a Stefano Pioli, a rischio esonero dopo essere stato anche preso in giro da un giornalista arabo nella conferenza stampa seguita alla sconfitta nella semifinale col Kawasaki Frontale. L’ex allenatore del Milan, però, potrebbe subito trovare un incarico in serie A: è tra le opzioni per Juventus e Roma.

Pioli, altra delusione con l’Al Nassr

Non è stata felice la prima stagione di Stefano Pioli alla guida dell’Al Nassr, l’ambizioso club saudita nel quale milita anche Cristiano Ronaldo. Dopo aver visto sfumare la possibilità di vincere la Saudi League – l’Al Nassr è terzo con 8 punti di ritardo dalla capolista Al Ittihad a 5 giornate dalla fine del campionato – l’Al Nassr è stato infatti anche eliminato dalla Champions League asiatica, dopo la sconfitta nella semifinale di ieri contro i giapponesi del Kawasaki Frontale: 3-2 il risultato della gara di ieri, commentata da Ronaldo con un post che è diventato virale sul web.

Al Nassr, Pioli a rischio esonero e preso in giro in conferenza

Dopo il k.o. con la squadra giapponese hanno immediatamente iniziato a circolare voci di un possibile esonero di Pioli, che in conferenza stampa ha anche subire una poco elegante presa in giro: al termine della chiacchierata con i giornalisti, un cronista arabo ha urlato due volte “All’aeroporto!”, come per invitarlo a fare le valigie e a lasciare l’Al Nassr. Pioli, che stava lasciando la sala conferenze, ha guardato di sbieco il giornalista evitando però di replicare.

Juventus e Roma vigili su Pioli in caso di esonero

Se Pioli dovesse lasciare l’Al Nassr, la sensazione è che potrebbe rapidamente trovare un’altra panchina e, magari, tornare in serie A. Già nei mesi scorsi il nome dell’ex tecnico del Milan era stato accostato alla Juventus e alla Roma, entrambe in cerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: l’abilità di Pioli nel rilanciare club reduci da annate deludenti lo rende un candidato validissimo alla panchina bianconera, così come la sua esperienza risulterebbe preziosa per la Roma, ancora combattuta tra l’affidarsi a un tecnico emergente (Farioli e Chivu gli ultimi nomi accostati ai giallorossi) o a un veterano. L’eventuale esonero dall’Al Nassr, insomma, trasformerebbe Pioli in un obiettivo per le due società.