Mercato Inter, scambio di big con il Real: trattativa in corso

Inter e Real Madrid al lavoro per uno scambio di mercato. Secondo le indiscrezioni rilanciate da SkySport, i nerazzurri e i blancos hanno allacciato contatti ufficiali per imbastire un’operazione che potrebbe andare in porto il prossimo gennaio.

Christian Eriksen, ormai elemento estraneo della rosa di Antonio Conte, volerebbe a Madrid; a Milano sbarcherebbe invece il centrocampista dei madrileni Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco.

Secondo quanto riporta Sky i due giocatori, entrambi classe 1992, hanno già dato il via libera e le due società stanno trattando per arrivare ad un accordo, al momento ancora distante: il Real valuta il nazionale spagnolo intorno ai 60 milioni di euro, mentre il cartellino di Eriksen secondo l’Inter costerebbe almeno 40 milioni di euro.

La trattativa è in ogni caso avviata, e potrebbero esserci novità proprio mercoledì sera, in occasione della sfida di Champions League tra i due club a San Siro. Isco, come Eriksen, non riesce a trovare la sua giusta collocazione agli ordini di Zidane e punta a rilanciarsi in un altro club in vista dell’Europeo del 2021.

Il danese, che fu a lungo obiettivo del Real, nella Liga potrebbe trovare un calcio più consono alle sue caratteristiche. L’agente di Isco in un’intervista a El Larguero aveva preannunciato che qualcosa si sarebbe mosso a gennaio: “Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare una nuova avventura all’estero“.

24-11-2020