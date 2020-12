Mercato Inter, Antonio Conte ha scelto l'alternativa a Kanté

Anche contro il Bologna, come successo nella gara di Champions contro il Real Madrid, Christian Eriksen si è dovuto accontentare di giocare pochi minuti. Due più recupero in Europa, addirittura solo l’extra-time in campionato.

Se ce ne fosse stato bisogno si è trattato di un altro segnale del fatto che Antonio Conte sembra aver gettato la spugna nel tentativo di inserire il fantasista danese negli schemi dei nerazzurri e in generale nel calcio italiano.

Sembra scontato che Eriksen non partirà titolare neppure mercoledì nella decisiva gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, così come sembra certa la partenza del giocatore già durante la prossima finestra di mercato, ipotesi implicitamente confermata dall’ad Marotta solo pochi giorni fa.

Nonostante lo scarso minutaggio e il rendimento tutt’altro che soddisfacente dell’ex faro del Tottenham, i club interessati al giocatore non mancano. Storico il gradimento del Paris Saint-Germain, nelle ultime settimane è spuntato anche quello del Borussia Dortmund, avversaria della Lazio nella fase a gironi della Champions League e già qualificata agli ottavi.

L’obiettivo dell’Inter sarebbe ovviamente quello di monetizzare la cessione di Eriksen, quindi di chiudere l’affare a titolo definitivo, in caso contrario, per non disperdere ulteriormente lo sforzo economico di un anno fa, pari a 20 milioni, si valuta l’ipotesi del prestito.

Da non trascurare la possibilità di uno scambio, proprio di prestiti, che potrebbe permettere all’Inter di colmare una delle lacune dell’organico secondo Conte, quella legata ad un centrocampista.

Improbabile riuscire a concludere un affare con l’Arsenal per arrivare a Granit Xhaka, vista la lunga militanza di Eriksen nel Tottenham, la soluzione a sorpresa potrebbe arrivare dal Bayern Monaco, pronto a puntare sul talento del danese mettendo sul piatto il cartellino di Corentin Tolisso.

Il centrocampista francese campione del mondo nel 2018 non è un titolare fisso per Flick e potrebbe interessare all’Inter come alternativa al connazionale del Chelsea Ngolo Kanté, primo obiettivo anche per gennaio. Uno scambio di prestiti Inter-Bayern potrebbe fare contenti tutti, club e giocatori. Almeno fino all’estate…

OMNISPORT | 07-12-2020 13:11