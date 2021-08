Mercato Inter: scelto l'attaccante, vicina la fumata bianca

Tutto dice che sarà Joaquin Correa il prossimo attaccante dell’Inter: la punta della Lazio è in cima alla lista del tecnico Simone Inzaghi, che lo conosce benissimo, e le parole del direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare sembano davvero spalancare le porte all’arrivo del giocatore in nerazzurro.

Correa ha superato nelle preferenze di Marotta e Ausilio anche Marcus Thuram, che dopo l’infortunio al ginocchio sinistro nella sfida tra il Borussia Moenchengladbach e il Bayer Leverkusen sembra allontanarsi definitivamente dal Biscione.

C’è ancora distanza tra la proposta dell’Inter e la richiesta del presidente Claudio Lotito, ma le due parti sono al lavoro per trovare un punto d’incontro. Il club campione d’Italia è pronto a mettere sul piatto l’offerta di un prestito oneroso di 5 milioni di euro, più 25 per il riscatto del giocatore. I capitolini invece chiedono 40 milioni di euro: la trattativa si preannuncia molto intensa nei prossimi giorni, e tutte le parti in causa sperano di arrivare ad un accordo.

I rapporti con Lotito sono freddi dopo l’addio improvviso di Simone Inzaghi proprio per sedersi sulla panchina dei nerazzurri, ma la Lazio vuole incassare per sbloccare il mercato e ha preso atto che il giocatore non vuole più rimanere: “Non può giocare, non è nelle condizioni mentali per farlo”, ha ammesso Sarri prima del match contro l’Empoli.

Su Correa c’è anche l’Everton, ma il giocatore punta deciso il nerazzurro. Così Tare: “C’è una trattativa in corso con l’Inter, vedremo come evolverà nelle prossime ore. Ora dipende tutto dai nerazzurri, il giocatore comunque vuole restare in Italia”.

OMNISPORT | 22-08-2021 13:34