Mercato Inter, sgarbo alla Juve: "Marotta prendilo"

Settimana anzi giorni decisivi in casa Inter alle prese con la grana Antonio Conte. In queste ore dovrebbe esserci il tanto atteso confronto tra la società nerazzurra e l’allenatore salentino per capire se ci saranno i presupposti per continuare il rapporto. Intanto Marotta avrebbe già l’asso nella manica, Max Allegri. Un altro sgarbo alla Juve? Forse. Anzi non sarebbe il solo perché anche un altro ex juventino, molto rimpianto tra i tifosi bianconeri, potrebbe approdare alla corte di Appiano Gentile. Stiamo parlando di Mario Mandzukic.

Allegri porta il fedelissimo Mandzukic

Non sarebbe una rivoluzione visto che la base è già buona ma sicuramente Max Allegri porterebbe all’Inter qualcosa di suo, magari un suo fedelissimo. In questo caso lo svincolato Mandzukic verrebbe buono per ricoprire la fascia sinistra d’attacco, dove Proprio Max lo ha reinventato spesso nei suoi anni di Juve per coesistere con Higuain, oltre che per dare riposo a uno dei titolari in attacco, soprattutto per avere una “controfigura” alla fisicità di Lukaku. Il croato può essere un’aggiunta immediata, come quarta punta (la terza è Sanchez).

Mandzukic all’Inter: social in delirio

I tifosi dell’Inter plaudono alla possibilità di vedere il croato in squadra e lo sottolineano sui social: “È da un anno che vorrei Mandzukic in rosa. Giocatore dalla mentalità vincente. Sarebbe un’alternativa di lusso”; “Una buona opzione in panchina”; “fossi in Marotta lo prenderei al volo”; “come quarto attaccante va anche bene purchè non abbia troppe pretese economiche”; “porterebbe grande esperienza internazionale e voglia di vincere”.

Non tutti però sono d’accordo: “Ma possibile che ad Allegri già si accostano altri 2 ex juventini ??? Emre Can e Mandzukic!!! Basta per favore”; “Mandzukic sarebbe una scelta sbagliata. Non è più in forma come qualche anno fa, ha grosse pretese di stipendio. Siamo obiettivi, su”; mentre gli juventini più che altro fanno ironia: “Speriamo si porti pure Khedira, Higuain, de Sciglio”; “Quindi si vuole tornare a vincere con Mandzukic? Allora ha ragione Conte ad andarsene”;

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTEVAI | 24-08-2020 10:45