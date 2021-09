Mercato Inter: si fa concreta la pista per un gioiello azzurro

Se ne parla da qualche giorno, ma adesso l’Inter fa sul serio: l’ipotesi che Giacomo Raspadori possa vestire presto la maglia nerazzurra sta diventando sempre più concreta. Già quest’estate l’amministratore delegato dei campioni d’Italia Beppe Marotta avrebbe voluto accaparrarsi l’attaccante classe 2000 del Sassuolo ma le cose si sono poi fermate.

Oggi invece Tuttosport riporta che l’Inter potrebbe tornare alla carica nel mercato invernale del prossimo gennaio bloccando il 21enne nativo di Bentivoglio, città metropolitana di Bologna, e lasciandolo in prestito ai neroverdi fino alla fine della stagione. Tra l’altro c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, dovuto principalmente dai buoni rapporti tra le due dirigenze, in particolare tra quella nerazzurra e l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ma anche con l’agente del calciatore Tullio Tinti.

Le quotazioni di Raspadori sono ovviamente salite dopo la strepitosa prestazione di mercoledì con la Nazionale, che ha vinto 5-0 contro la Lituania grazie anche a un suo gol, realizzato proprio nel “suo” stadio, il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Marotta e Simone Inzaghi lo vedono come erede naturale di Edin Dzeko una volta che sarà scaduto il suo contratto biennale coi campioni d’Italia.

La concorrenza è piuttosto forte, dato che in Premier League sarebbero molti i club interessati a Raspadori, ma lo sono anche il Lipsia e il Siviglia. Tuttavia Giacomo ha ribadito recentemente, e non potrebbe essere diversamente, che indossare la maglia dell’Inter, di cui si è dichiarato tifoso, per lui sarebbe un sogno. E il Sassuolo è convinto che la cessione del suo gioiello potrebbe fruttare alle proprie casse una cifra di 40-50 milioni di euro. Staremo a vedere se le trattative si concretizzeranno.

OMNISPORT | 11-09-2021 13:00