Mercato Inter: spunta un nuovo nome per l'attacco

Ormai preso Edin Dzeko, l’Inter andrà a caccia di un altro attaccante per completare il reparto offensivo, reinvestendo parte dei soldi ricavati dalla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Scartato Dusan Vlahovic per la richiesta troppo alta fatta dalla Fiorentina, i nerazzurri hanno messo da subito gli occhi su Duvan Zapata: ma anche la trattativa per l’attaccante colombiano si preannuncia troppo lunga per il Biscione, perché l’Atalanta è disposta a venderlo ad una certa cifra ma prima vuole cautelarsi con l’acquisto di un sostituto.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono così alla ricerca di un colpo immediato da mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi: il nome a sorpresa delle ultime ore è quello di Moise Kean. L’attaccante italiano è tornato all’Everton dopo il prestito al Psg: in Ligue 1 ha fatto vedere il suo potenziale, segnando 13 reti in 26 partite di campionato.

L’Inter, a stretto contatto con Mino Raiola per l’affare Dumfries, potrebbe decidere di virare sull’azzurro, che punta a rientrare in Italia per giocare con continuità e riconquistare un posto in Nazionale. L’ex Juventus potrebbe arrivare con la formula del prestito.

L’altro nome sulla lista dei nerazzurri è quello dell’attaccante della Lazio Joaquin Correa, che Simone Inzaghi accoglierebbe a braccia aperte: ma Claudio Lotito fa una richiesta superiore ai 30 milioni di euro e per ora l’Inter non affonda il colpo.

OMNISPORT | 10-08-2021 10:26