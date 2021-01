Mercato Inter, svolta per il rinnovo di Lautaro: la decisione dell'argentino

L’Inter ha centrato la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia avendo la meglio sul Milan grazie a una punizione in pieno recupero trasformata da Christian Eriksen.

Il protagonista meno atteso in una gara che, purtroppo per il danese, resterà però nella memoria collettiva per le scintille tra Zlatan Ibrahimovic, poi espulso per doppia ammonizione, e Romelu Lukaku.

Entrambi i centravanti sono andati a segno, mentre nel tabellino marcatori è mancato ancora una volta il nome di Lautaro Martinez. Il Toro è entrato nel finale al posto di Alexis Sanchez, infilando comunque la sesta gara consecutiva, la prima da subentrante, senza reti all’attivo tra Coppa Italia e campionato.

Nella memoria di Conte e dei tifosi è ancora vivo il brutto errore contro l’Udinese, in una partita che poi i nerazzurri non sono riusciti a vincere, ma è chiaro che per continuare a lottare per lo scudetto serva il miglior Lautaro, quello a segno cinque volte nelle prime otto partite di campionato e che aveva iniziato il 2021 al meglio con la tripletta al Crotone.

La fiducia della società nei confronti del numero 10 è comunque immutata e a confermarlo ci sono i passi avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto, possibili in verità anche grazie a un passo indietro da parte dell’entourage del giocatore in tema di ingaggio.

Gli agenti di Lautaro, Rolando Zarate e Carlos Alberto Yaqué, si sono infatti fermati a lungo in Italia per dare una svolta alla trattativa con i dirigenti dell’Inter. L’ex Racing dovrebbe firmare al più presto fino al 2024, con opzione sulla stagione successiva.

Un anno in più quindi rispetto alla scadenza attuale, con stipendio notevolmente migliore rispetto ai 2,4 milioni attuali, ma comunque non destinato ad attestarsi sui 7,5 richiesti dall’entourage del giocatore per buona parte della trattativa.

Una richiesta, peraltro, che l’Inter ha sempre bocciato e che non avrebbe potuto accogliere in un momento difficile come questo, caratterizzato dalla volontà di Suning di cedere tutto o in parte il pacchetto azionario a causa della significativa flessione dei ricavi dovuta alla pandemia di Coronavirus.



