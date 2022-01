Mercato Inter, si chiude per il nuovo numero uno: oggi visite e firma

04-01-2022 11:35

Cominciato il nuovo anno, l’Inter si muove subito sul mercato e, dopo quella di Calhanoglu la scorsa estate, chiude un altro colpo a parametro zero.

Questa volta il reparto interessato non è il centrocampo ma la porta dei nerazzurri i quali, a partire da luglio, avranno un nuovo numero uno.

L’Inter chiude l’acquisto di Onana

Dopo il tira e molla degli scorsi mesi, l’Inter infatti è arrivata a concludere l’operazione che porterà André Onana sotto la Madonnina.

Classe 1996, l’estremo difensore attualmente è ancora impegnato in Eredivisie con l’Ajax, squadra con cui andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, data dopo la quale inizierà ufficialmente la sua nuova avventura nerazzurra.

Onana-Inter, i dettagli

Onana infatti oggi metterà la firma sul contratto quinquennale che gli permetterà di legarsi ai nerazzurri fino al 2027 e di percepire 3 milioni netti a stagione.

Per anticipare i tempi e non lasciar più adito a dubbi, il giocatore si è recato stamane nel capoluogo lombardo con un volo privato da Yaoundé per effettuare le visite mediche (col permesso dell’Ajax) e mettere nero su bianco il nuovo accordo.

Terminate queste canoniche operazioni, il portiere si reimbarcherà nuovamente per il Senegal dove, in ritiro con la sua nazionale, preparerà il debutto in Coppa d’Africa.

Porta Inter, Marotta punta alla concorrenza interna

L’arrivo di Onana potrebbe non chiudere definitivamente la porta alla permanenza in nerazzurro di Samir Handanovic.

L’attuale numero uno dell’Inter è sì in scadenza a giugno ma Beppe Marotta, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe intenzionato a offrirgli il rinnovo per stimolare la concorrenza interna e avere due alternative di livello tra i pali.

Vedremo se alle parole seguiranno i fatti: quel che è certo, intanto, è che il futuro della porta dell’Inter pare proprio blindato.

OMNISPORT