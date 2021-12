Inter, c'è l'annuncio ufficiale: occasione d'oro sul mercato

29-12-2021 13:06

Un obiettivo di mercato dell’Inter ha ufficialmente detto addio alla sua squadra attuale. Si tratta di Matthias Ginter, difensore classe 1994 del Borussia Mönchengladbach e della nazionale tedesca, con cui si è laureato campione del mondo nel 2014.

Inter, l’addio di Ginter al Borussia

Sui social, Ginter ha voluto dare l’annuncio: “Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore. Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili”.

Inter, Ginter un vecchio obiettivo

Adesso l’Inter spera nel grande colpo. Già nella scorsa estate vi erano stati dei contatti tra il giocatore e il club nerazzurro, senza però una vera e propria trattativa. Adesso le cose potrebbero cambiare. Il difensore tedesco è ufficialmente pronto per una nuova avventura e l’Inter sarebbe una piazza gradita al giocatore.

Le mosse dell’Inter per arrivare a Ginter

L’Inter inoltre, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe anticipare i tempi rispetto alla concorrenza sfruttando un vantaggio non da poco: Ginter, infatti, ha lo stesso agente di Calhanoglu. Il difensore tedesco, che andrà quindi via in scadenza a giugno 2022, ha in mano l’offerta di un quadriennale da parte dei nerazzurri.

L’Inter si sta quindi già muovendo per Ginter, anche perché piace a tanti grandi top club d’Europa. Per Simone Inzaghi sarebbe un regalo di spessore, che andrebbe a rafforzare un reparto già comunque solido. Sarebbe inoltre un acquisto intelligente e non dispendioso per il club nerazzurro, alle prese probabilmente con un cambio di proprietà come riportano alcune indiscrezioni.

