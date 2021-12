Inter, sliding doors a centrocampo: i tifosi approvano

29-12-2021 11:46

Sembrano destinarsi a intrecciarsi nuovamente i destini di mercato di Roma e Inter. L’arrivo di Edin Dzeko sotto la Madonnina in estate non pare essere l’ultima di una serie di mosse di mercato che legano a doppio filo la Capitale con la metà nerazzurra di Milano. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, José Mourinho avrebbe messo nel mirino Matias Vecino, che è in scadenza e in uscita dalla Pinetina.

Roma, Villar per convincere l’Inter

Per portare il centrocampista uruguaiano a Trigoria già durante la sessione di mercato invernale servirebbe comunque convincere l’Inter. La chiave di volta potrebbe essere mettere sul piatto il cartellino di Gonzalo Villar. Profilo che potrebbe servire come il pane a Simone Inzaghi, specie e soprattutto, visti i continui infortuni e le non così remote possibilità di vedere partire Stefano Sensi.

Lo spagnolo classe ’98 è ormai ai margini del progetto giallorosso dello Special One e il suo arrivo a Milano potrebbe accontentare tutti: il giocatore si toglierebbe da una situazione fattasi ormai troppo complicata, Mourinho avrebbe un innesto di sostanza ed esperienza in mediana, Inzaghi si ritroverebbe con un jolly di centrocampo dalle buonissime qualità e una gran voglia di rilanciarsi.

Roma, le difficili alternative a Vecino

Sul taccuino di Tiago Pinto restano le importanti candidature di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim e di Boubacar Kamara del Marsiglia, così come quello di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Le trattative non semplici e l’ingente esborso economico che sarebbe necessario per portare nella Capitale uno dei tre spingono, però, verso la candidatura di Vecino. Per ora non c’è nulla di concreto, ma con il calciomercato pronto a entrare nel vivo l’affare potrebbe decollare.

Villar profilo gradito ai tifosi nerazzurri

La prospettiva di veder arrivare Villar a Milano, però, scalda già gli entusiasmi dei tifosi nerazzurri. Sui social c’è chi scrive: “Messo fuori rosa totalmente a caso, per me sarebbe una buona operazione. Lo vedrei bene con il gioco di Inzaghi, troverebbe il suo spazio” e ancora: “Scambio di prestiti Villar-Vecino e ci abbracciamo“, “Villar spero arrivi, è la riserva che ci manca“, “Per me Villar-Vecino mi pare win-win e sarebbe un grosso sì“, “Villar giocatore che mi piaceva, sarei curioso di vederlo con noi“, “Magari Villar all’Inter al posto di Vecino per me è un giovane un ottimo vice Brozo con buona tecnica e ottima visione del campo”.

