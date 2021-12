Mercato Inter: tre colpi per Simone Inzaghi, uno immediato

22-12-2021 13:05

L’Inter di Simone Inzaghi sta girando come una macchina perfetta, ma in vista di gennaio il tecnico nerazzurro e gli uomini di mercato del Biscione stanno pensando a come rinforzare la rosa, anticipando alcune lacune che potrebbero manifestarsi nella corsa verso lo scudetto.

Mercato Inter: Inzaghi vuole un laterale sinistro

La situazione di Ivan Perisic, in scadenza di contratto, non lascia tranquilli i nerazzurri. Difficilmente l’esterno croato, ora titolarissimo, saluterà la squadra di Inzaghi in inverno, ma intanto si lavora sul possibile sostituto, visto che Dimarco si sta sempre più adattando al ruolo di centrale di sinistra.

Il primissimo nome lista è quello di Filip Kostic dell’Eintrach Francoforte. La strada è in salita: l’esterno serbo è in contatto con i nerazzurri in ottica di un possibile trasferimento estivo ma potrebbe anticipare i tempi, se il club tedesco accettasse un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Inter: le opzioni Nandez, Kurzawa e Diallo

Quasi certi dell’addio in inverno sono invece Kurzawa e Abdou Diallo, che senza spazi al Psg lasceranno la società francese anche subito. Entrambi sono profili interessanti, e secondo Tuttosport i nerazzurri potrebbero fare un tentativo (arriverebbero in sconto).

Un altro nome da tempo sulla lista di Marotta è quello di Nahitan Nandez del Cagliari: il duttile uruguaiano potrebbe anche giocare al centro e prendere il posto di una mezzala se necessario. Ma il colpo sarebbe possibile solo in caso di una cessione (Vecino, Vidal e Sensi i papabili).

Mercato Inter a giugno: colpi in difesa e in attacco

Prende quota, per giugno, il nome di Luiz Felipe, in uscita dalla Lazio a parametro zero. Il difensore brasiliano è uno dei pupilli di Simone Inzaghi, che lo riaccoglierebbe con soddisfazione come prima riserva degli attuali difensori centrali. Felipe non ha ancora trovato l’accordo con i biancocelesti per il rinnovo di contratto, e dietro potrebbe esserci proprio Marotta.

Si cerca poi per l’estate un vice Dzeko: tra le diverse opzioni sembra spiccare quella di Gianluca Scamacca. L’Inter, che già aveva chiesto al Sassuolo informazioni la scorsa estate, è in forte vantaggio per il giocatore nonostante la concorrenza della Juventus e di alcuni club stranieri. La valutazione è di circa 30 milioni di euro, la cessione a gennaio è esclusa ma a giugno tutto è aperto.

OMNISPORT