Mercato Inter: un top player a sorpresa per l'attacco di Conte

La cessione multimilionaria di Lautaro Martinez aprirà nuovi scenari di mercato per il club nerazzurro. Le voci di un addio imminente della punta argentina nonostante le smentite di rito si moltiplicano, e il Biscione, che già ha in cassa i soldi della cessione di Icardi, potrebbe ritrovarsi con un tesoretto importante pronto a essere utilizzato per rivoluzionare l'attacco a disposizione di Antonio Conte.

Per ora l'unica punta certa di rimanere è Romelu Lukaku: Alexis Sanchez potrebbe tornare a Manchester ed Esposito sarà ceduto in prestito per farsi le ossa in un club minore. Da mesi si sussurra di un arrivo di peso, su tutti l'attaccante del Lipsia Timo Werner e lo stesso Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Psg, ma nelle ultime ore è spuntato un nome sorprendente.

Secondo le indiscrezioni riportate da 7 Gold, l'Inter si sarebbe messa sulle tracce del cannoniere principe della Lazio, Ciro Immobile. Attualmente sul trono dei marcatori con 27 reti in 26 partite di campionato, il bomber campano sarebbe il "mister X" che Marotta ha in mente da tempo.

Due gli ostacoli principali per il tentativo nerazzurro: la concorrenza del Napoli, che da tempo segue il giocatore, e il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha dichiarato incedibile l'attaccante e si convincerà a venderlo solo per un'offerta irrinunciabile.

Sul futuro di Immobile si era espresso Tare solo pochi giorni fa: "Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. C’è un legame fortissimo e penso che resterà per molti anni".

SPORTAL.IT | 03-06-2020 13:49