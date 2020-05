Mercato Juve: Bernardeschi ai saluti, c'è l'ipotesi scambio

In vista della prossima sessione di mercato la Juventus sta facendo diverse riflessioni sul futuro di Federico Bernardeschi: l'ex Fiorentina vorrebbe giocare con maggiore continuità anche per non perdere la Nazionale ma la concorrenza in attacco è decisamente notevole e Maurizio Sarri non gli ha ancora trovato la collocazione ideale.

Stando alla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United, Arsenal e Chelsea. Proprio con i Blues la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane: i bianconeri hanno messo nel mirino Jorginho ed Emerson Pamieri, giocatori che Lampard non ritiene incedibili e potrebbe coinvolgere nell'affare Bernardeschi.

Molto difficile invece che rientri nell'affare Paul Pogba: il centrocampista farebbe volentieri ritorno a Torino ma i Red Devils non hanno intenzione di fare alcuno sconto e Fabio Paratici ritiene la richiesta degli inglesi esagerata. L'emergenza Coronavirus, poi, suggerisce che almeno per la prossima sessione non ci saranno investimenti importanti da parte dei club.

Per quanto riguarda il mercato in entrata i campioni d'Italia stanno monitorando Jeremie Boga: il Chelsea ha deciso di far cadere l’opzione di riacquisto presente nel contratto di cessione in prestito biennale al Sassuolo, che però al momento non è orientato alla cessione del classe 1997.

L'amministratore delegato Carnevali ha infatti dichiarato: "Boga è cresciuto molto e dobbiamo dare merito al nostro allenatore De Zerbi. E' richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo. Non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno".

SPORTAL.IT | 28-05-2020 18:33