Mercato Juve: cessione a caro prezzo, scoppia la polemica

Il calciomercato della Juventus è sempre in fermento. Non sono in entrata. Anche in uscita il nuovo asset della dirigenza bianconera, con Allegri nel ruolo praticamente di manager all’inglese, sta cercando anche di piazzare qualche giocatore non incedibile per il tecnico livornese. Ma si sa il mercato ha leggi strane, domanda e offerta non sempre coincidono. Ed è facile che si creino polemiche sulle richieste “esose”. E’ il caso della trattativa con la Roma per l’eventuale cessione di Demiral. La cifra chiesta dalla Vecchia Signora ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Mercato: Roma su Demiral, la Juve spara alto

Uno dei regali di benvenuto che la Roma vorrebbe fare a Mourinho è Merih Demiral della Juventus, anche in vista di una possibile cessione di Chris Smalling, Gli agenti di Demiral hanno già incontrato il club bianconero proprio alla luce di questo forte interesse della Roma. Al momento il difensore turco non è titolarissimo nello scacchiere di Allegri, sempre dietro a De Ligt ma anche Bonucci e Chiellini se in condizioni fisiche. La Juve però ha sparato alto: 40 milioni per il difensore centrale classe 1998 e nessuna intenzione di avallare scambi, richiesta che ha quasi spaventato gli emissari del club giallorosso.

Juve: 40 per Demiral sono troppi, è polemica!

La notizia dell’interessamento della Roma per Demiral e della richiesta della Juve, data da Sky, ha scatenato forti polemiche in rete per la cifra fissata dai bianconeri per il cartellino del turco, considerata da molti troppo alta in virtù sia del mercato post pandemia che della reale forza del giocatore che negli ultimi due anni ha giocato poco tra scelte tecniche e infortuni, di cui uno grosso la scorsa stagione, proprio dopo il gol alla Roma all’Olimpico.

Sui social infuriano i commenti: “Per Tomori bastano 28 milioni. Per Demiral ne servono 12 in più” è la constatazione di molti milanisti che mettono a confronto il valore dei due difensori, “40 mln Demiral. Non è una barzelletta, l’ha detto davvero”; “La Juve valuta Demiral 40 milioni. Il sottoscritto valuta di uscire con Miriam Leone”;

E non poteva mancare il tweet ironico di Paolo Ziliani: “Se la #Juventus ritiene troppi i 40 milioni che il #Sassuolo chiede per #Locatelli e poi ne chiede 40 alla #Roma per #Demiral, cosa c’è che non va?”. E ancora: “Demiral in pratica, comprato a 18, adesso ne vale 40. Ha giocato 20 partite in due anni. Ogni partita il suo valore è aumentato di circa 1 milione! Se le giocava tutte, valeva più di Neymar!”

Anche i tifosi della Juventus dicono la loro “per quanto ci fanno pagari i scarponi a noi, sì, Demiral vale 40 milioni” mentre alcuni non vorrebbero che si ripetesse quello che è successo con Romero, lasciato andare e ora rimpianto: “Tenere Chiellini e vendere Demiral senza rimpiazzarlo (di Rugani o De Sciglio non voglio manco sentirne parlare) è un suicidio. Chiellini fa 10 partite se va bene, dai, siamo seri”

SPORTEVAI | 25-06-2021 09:38