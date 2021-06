Mercato Juventus: se Dybala parte c'è in arrivo un grande colpo

La Juventus è in primissimo piano per quanto riguarda il calciomercato. E’ vero che i bianconeri hanno vinto due trofei nell’ultima stagione, ossia la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, ma in Champions League c’è stato l’ennesimo fallimento, inoltre ha dovuto cedere lo scudetto all’Inter dopo nove anni di dominio incontrastato.

Inevitabile che le ipotesi su grossi nomi in entrata si moltiplichino. In cima a questi nomi, ovviamente, c’è quello del gioiello di centrocampo del Sassuolo e della Nazionale Manuel Locatelli, che sta facendo un campionato europeo straordinario. Poi ci sono due questioni che si trascinano da parecchio tempo, specialmente la seconda: il futuro di Cristiano Ronaldo, che se dovesse partire aprirebbe le porte all’arrivo di qualche big, e il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza di contratto tra un anno.

Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina juventina, vorrebbe tenersi l’argentino, ma l’accordo sul rinnovo continua a non esserci, e se il bomber sudamericano dovesse andarsene si spalancherebbero le porte per un colpo proveniente dalla Premier League. Stando a quanto riporta fichajes.net, ripreso da calciomercato.it, il colpo sarebbe il 26enne portoghese del Manchester City Bernardo Silva, che sembra non rientrare più nei piani di Pep Guardiola e quindi viene dato in partenza.

Il Barcellona aveva avviato una trattativa per il centrocampista/ala lusitano che però si è interrotta, poiché le rispettive richieste sono molto distanti. Il contratto di Bernardo Silva scade nel 2022, come quello di Dybala, e la Juventus vorrebbe accaparrarselo con un quadriennale, ma il suo arrivo sarebbe possibile solo se partisse l’argentino, la cui quotazione è di circa 50-60 milioni di euro, all’incirca come quella del portoghese. Staremo a vedere se la trattativa partirà e, soprattutto, se si concretizzerà.

