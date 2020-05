Mercato Juve, deciso il futuro di Icardi: Wanda Nara canta vittoria

La telenovela Icardi sta per essere risolta. Niente Juventus, il bomber argentino resterà sotto la Torre Eiffel, al Psg, anche nella prossima stagione: secondo le indiscrezioni riportate da ESPN, la moglie-agente Wanda Nara avrebbe trovato un accordo con il club transalpino per il futuro contratto del marito, e allo stesso tempo sarebbe riuscita a convincere l'Inter a ridurre le pretese per il riscatto del giocatore.

Psg e nerazzurri da settimane stanno ritrattando le cifre del riscatto, che dai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate scenderebbero ora ad una somma compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro, a seconda dei bonus e degli obiettivi raggiunti. La trattativa continuerà questa settimana ma l'affare sembra ormai indirizzato: Icardi resterà al Psg con buona pace delle pretendenti, in particolare la Juventus, che nell'ultimo anno avevano fatto la corte al giocatore.

Una conferma indiretta ai rumors sarebbe arrivata dalla stessa Wanda Nara, che su Instagram ha postato questo messaggio: "Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto ad alti livelli, au revoir". Sempre secondo ESPN, Icardi firmerà con i parigini un contratto di quattro anni a circa 10 milioni di euro a stagione.

La stessa cifra che attualmente percepisce Edinson Cavani, che di contro sta per salutare una volta per tutte Parigi dopo nove anni da protagonista: l'uruguaiano è corteggiato da Inter, Atletico Madrid, Newcastle e Boca Juniors.

