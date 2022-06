Mercato Juve LIVE, diretta: Di Marzio, la Juventus aspetta ancora Di Maria, a giorni la decisione

Ultimo aggiornamento 21-06-2022 12:31

Sirene estere De Ligt e Rabiot: le mosse della Juventus Sono giorni di mercato intensi quelli che sta vivendo la Juventus, decisa a chiudere importati colpi in entrata ma anche pronta a valutare con attenzione le possibili mosse in uscita. De Ligt e Rabiot stuzzicano l'appetito di tanti. De Ligt e Rabiot stuzzicano l'appetito di tanti. In questo senso, in attesa che si sblocchi definitivamente l'affare Di Maria, i bianconeri stanno registrando l'interesse sempre più acceso di importanti club europei per Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot. Leggi l'articolo 12:31

Fabio Caressa sulla Juventus: "Si è perso il DNA con Cristiano Ronaldo" Giornalista e telecronista, Fabio Caressa non è nuovo ad esternazioni sull'andamento della Juventus, in grado di creare polemica. Il DNA della Juve forse con l'acquisto di Cristiano Ronaldo CR7 si è perso di vista e probabilmente anche con l'arrivo di mister Sarri. Ora la società Juve è tornata indietro, d'altronde il gioco non è stato nemmeno spettacolare. Approfondimento 10:03

Mercato Juventus: cosa è successo ieri lunedì 20 giugno 2022

