Juventus, si sfoltisce la rosa dei candidati per il terzino sinistro

21-06-2022

Fra i molteplici discorsi di mercato riguardanti la Juventus, resta sempre d’attualità anche quello inerente il nuovo terzino sinistro.

Juventus, la situazione a sinistra

Alla luce del possibile addio di Luca Pellegrini e del rendimento altalenante di Alex Sandro (che dovrebbe rimanere fino alla scadenza del contratto), la Juventus da settimane sta sondando vari profili per la corsia mancina.

Negli ultimi giorni, la rosa dei candidati si è progressivamente ridotta tant’è che ora, sul taccuino di Cherubini, rimangono due nomi.

Il primo candidato per la fascia della Juventus

Il primo è quello di Andrea Cambiaso, giocatore che nell’ultima stagione in Serie A col Genoa ha collezionato 26 presenze, 1 gol e 4 assist.

Per lui la Juventus si troverebbe a sborsare una somma quantificabile in una decina milioni, una cifra tutto sommato contenuta che però potrebbe non bastare per vincere l’agguerrita concorrenza di Inter e Atalanta, entrambe fortemente interessate al classe 2000.

La pista estera per la corsa di sinistra

Il secondo nome, decisamente più navigato, porta in Premier League è quello di Emerson Palmieri, tornato al Chelsea dopo il prestito al Lione.

L’azzurro, per esperienza, pedigree e muscoli, fa certamente al caso della Juventus la quale, risolta la trattativa per Di Maria, farà le valutazioni del caso per capire se insistere davvero su di lui o investire tutte le proprie fiches su Cambiaso.

Tra i due dunque, dopo le parole di Marino che hanno tolto dal mercato Udogie (“L’Udinese non vende giocatori dopo un anno. Udogie ha molto attenzioni su di sé, ma non ha ancora raggiunto il valore giusto. Sarebbe un errore venderlo sottocosto”), sarà una bella lotta a distanza per prendersi un posto che nella Juventus di Allegri è sempre stato di fondamentale importanza.

