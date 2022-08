Ultimo aggiornamento 12-08-2022 10:26

Calciomercato Sampdoria: addio Candreva, si tratta per Orsolini e Biuk Calciomercato Sampdoria: partito Candreva verso la Salernitana, i blucerchiati provano a strappare Orsolini al Bologna e trattano per Biuk dell'Hajduk e per Pjaca dalla Juventus Vai all'articolo 01:31

Mercato Juventus: cosa è successo ieri giovedì 11 agosto 2022

Primo giorno di Kostic alla Juventus: è pronto per un posto da titolare. Kostic è ufficiale: la Juve aggiunge qualità alla fascia sinistra. Mercato Juve, l'affare Kostic-Pellegrini scatena i dubbi dei tifosi. Juventus: si complica la trattativa per il nuovo attaccante. Calciomercato Verona: occhi su Natan, Daniliuc e Kouyatè per la difesa. Serie A, Juventus: Luca Pellegrini verso la cessione. Juventus, Depay può arrivare a zero: la strategia. Mercato Juve, Paratici può far saltare l’affare: la rabbia dei tifosi. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori, Depay e Akanji. Juventus: interesse per Anthony Martial. Juventus: sfida con il Tottenham per Depay. Retroscena su Ronaldo: Il Manchester e Mendes lo hanno proposto alla Juventus.