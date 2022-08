Juventus, Pedullà svela: “Rabiot? Ora non dipende più dai bianconeri”

12-08-2022 10:26

La Juventus prepara l’addio ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe chiudere la sua esperienza italiane e prendere la strada della Premier League. Per una volta però a rallentare la trattativa non sono i due club e neanche la volontà del calciatore, bensì le richieste della mamma-procuratrice Veronique. A svelare il retroscena ci pensa il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che rivela come la mamma del giocatore stia giocando al rialzo con una richiesta di ingaggio di 7 milioni circa (la stessa cifra che il giocatore percepiva in bianconero), mentre il club inglese avrebbe proposto circa 5 milioni a stagione. La Juve resta in attesa prima di fiondarsi su Paredes.

Napoli-Raspadori: filtra ottimismo

Continua la lunga trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Tra le due società c’è ancora distanza sul prezzo del cartellino dell’attaccante ma secondo Alfredo Pedullà la fiducia che l’affare possa andare in porto sembra crescere. Il Sassuolo non chiede né 45 né 40 milioni di euro, dall’altra parte il Napoli che era partito da un’offerta di 28 più 5 milioni di bonus ha alzato la sua proposta a 30+5. La distanza sarebbe dunque colmabile anche in virtù della volontà del calciatore.

Grassi diviso tra Empoli e Samp

Anche le “piccole” di serie A si preparano a mettere a segno altri colpi prima dell’avvio del campionato. Il centrocampista ex Napoli, Alberto Grassi, lascerà sicuramente il Parma in questa finestra di mercato. Ma quando tutto sembrava fatto per un approdo all’Empoli, sul giocatore è arrivato anche l’inserimento della Sampdoria.

Salernitana: si avvicina Maggiore

Continua anche il mercato della Salernitana. Il team campano non vuole commettere gli errori della passata stagione e vuole cominciare il campionato con una squadra in grado di competere da subito nella massima serie. Negli ultimi giorni gli sforzi del club si sono concentrati su Giulio Maggiore, in rottura con lo Spezia. Il capitano dei liguri ha un contratto in scadenza e guadagna circa 300mila euro. L’offerta per il cartellino è di 4 milioni con una richiesta di ingaggio di 1,2 milioni a stagione contro i 900mila offerti dai campani. Ma una soluzione è attesa nelle prossime ore.

Deufoleu: sullo spagnolo arriva anche il Marsiglia

Dopo aver attirato l’interesse del Napoli, ora il futuro di Gerard Deulofeu potrebbe essere lontano dall’Italia. Il calciatore spagnolo dell’Udinese è stato a lungo nel mirino del club azzurro che però non ha mai piazzato l’offerta giusta e dunque nelle ultime ore è arrivato il forte interesse del Marsiglia che però deve mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per convincere i Pozzo a lasciarlo partire.

