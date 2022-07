Di Marzio gela le speranze della Juve per la difesa: Trattativa in stallo

Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, la società bianconera non avrebbe formulato anche una proposta al Napoli per Koulibaly.Vai all'articolo00:22

Juventus, l'alternativa a Koulibaly manda nel panico i tifosi bianconeri

Il senegalese avrebbe detto no ai bianconeri, anche se dovrebbe egualmente lasciare il Napoli, Arrivabene cambia obiettivoApprofondimento08:39

Juventus, visite mediche e poi firma per Di Maria

Per la Juventus è il grande giorno dell'ufficialità di Angel Di Maria. Alle 8.50 di questa mattina l'argentino è arrivato al JMedical per effettuare le rituali visite mediche e si è intrattenuto brevemente con i duecento tifosi presenti firmando autografi e facendo selfie. Anche Dusan Vlahovic ha effettuato le visite mediche, nel pomeriggio è atteso il ritorno di Paul Pogba.Leggi l'articolo11:38

Juventus: se salta Koulibaly si punta Bremer

Le difficoltà sorte ad arrivare al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly hanno fatto virare i dirigenti bianconeri rapidaemnte su altri profili. Il puzzle eppure, era semplice da incastrare : De Ligt al Bayern Monaco, il senegalese alla Juventus dopo la buona offerta degli ultimi giorni recapitata al ragazzo. Certo il senegalese sarebbe il preferito proprio di Allegri che come alternativa, non dovesse arrivare Koulibaly.Approfondimento11:38

Juventus: De Ligt ad un passo dal Bayern

L'addio di Mathij De Ligt dalla Juventus è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'olandese è vicinissimo ad accasarsi al Bayern Monaco, disposto ad arrivare a 80 milioni per il classe'99, ambito anche dal Chelsea, che però in questo momento è un po'più indietro ed ha dirottato le sue attenzioni su Kalidou Koulibaly del Napoli, per il quale ha pronta un'offerta da 9.5 milioni di euro.Approfondimento11:39