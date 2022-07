08-07-2022 08:39

La corte è stata lunga e serrata, c’è stato anche l’incontro con l’agente Ramadani ma vedere Kalidou Koulibaly con la maglia della Juventus sembra destinato a rimanere un sogno per la Vecchia Signora. Il senegalese, come scrive il Corriere dello sport, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe anche se appare improbabile anche la sua permanenza in azzurro.

Koulibaly, no sia al Napoli che alla Juve

Il difensore infatti sembra non avere intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del Napoli, nonostante i cinque anni e le cifre attuali. De Laurentiis proverà a sferrare l’ultimo attacco nel ritiro di Dimaro per provare a convincere il giocatore ma si respira un certo pessimismo. Il Chelsea – come si legge su Corriere dello sport – è interessato a Kalidou e non ha problemi a investire quanto richiesto da De Laurentiis. Con il Barcellona che non molla la presa nonostante i problemi economici, Ramadani ha cominciato comunque a lavorare intensamente all’operazione su Londra. Il pericolo è serio e lo sarà anche se alla fine De Ligt dovesse preferire la Premier al Bayern: il Chelsea non scarta mica due acquisti in difesa.

La Juve pensa ad Acerbi al posto di Koulibaly

Su La Repubblica spunta il nome dell’alternativa per la Juve se dovesse fallire l’assalto a Koulibaly. Piace Acerbi, in rotta con la Lazio e voglioso di cambiare aria ma il suo nome scatena il caos tra i tifosi bianconeri sui social.

I tifosi della Juventus dicono no all’acquisto di Acerbi

Fioccano le reazioni: “Passare da Koulibaly ad Acerbi è come passare da Monica Bellucci a Luciana Litizzetto”, oppure: “Come per dire..punto alla Ferrari ma mi accontento del monopattino!!” e ancora: “Ahahahah….Acerbi ci manca solo lui …per una difesa da ottavo posto con gli altri reparti da scudetto ..”.

Il web è un fiume in piena: “Come dire: oggi sono indeciso se andare a mangiare da Cracco… o prendermi qualcosa dal kebabbaro all’angolo” e poi: “Vendi un 22enne come de Ligt per sostituirlo con un 31enne, cosa stai costruendo? Con che prospettiva?” e ancora: “Aragosta e caviale” – è terminata, signore – “Allora una margherita ma a forma di aragosta” e infine: “Eh si. E in attacco si punta Zaniolo ma se rifiuta arriva Azmoun!”.

